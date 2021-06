Dave, quotazione da 4 miliardi a Wall Street tramite SPAC

VPC Impact Acquisition Holdings III

(Teleborsa) -, app fintech che aiuta i clienti statunitensi a evitare commissioni di scoperto addebitate dalle banche tradizionali, si quoterà a Wall Street tramite la, sponsorizzata dalla società di private equity Victory Park Capital. L'accordo valuta la nuova società circa 4 miliardi di dollari.Lanciata nel 2017, Dave ha circae stima di aver aiutato i clienti a(attraverso la sua funzione di punta, ExtraCash) e a guadagnare oltre 200 milioni di dollari (attraverso la sua bacheca di lavoro in gig-economy, Side Hustle). Nel dicembre 2020, la società ha lanciato Dave Banking, un conto e una carta di debito senza canone mensile che ha attirato più di 1,3 milioni di clienti."In Dave, ci impegniamo a migliorare la salute finanziaria dei nostri membri - ha affermatodi Dave - Riteniamo che ile oggi più di 150 milioni di persone hanno bisogno del nostro aiuto per costruire la loro stabilità finanziaria. Dave sta rivoluzionando il settore bancario con i propri prodotti finanziari innovativi e sta avendo un impatto significativo sulla vita dei nostri clienti".Dave ha raccolto, negli anni, finanziamenti da grandicome Norwest, Section 32, Capital One, Mark Cuban Companies, The Kraft Group, SV Angel e The Chernin Group. Il CdA include Jason Wilk; Dan Preston, CEO di Metromile; Bill Maris, fondatore di Google Ventures; Parker Barrile, partner di Norwest Venture Partners; e il famoso miliardario Marco Cuban. La SPAC, acronimo di Special Purpose Acquisition Company, è un veicolo di investimento costituito per raccogliere capitali sul mercato attraverso la quotazione in Borsa; i capitali raccolti nella IPO sono destinati ad essere impiegati per un'operazione di