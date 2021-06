Eni lancia la prima emissione di obbligazioni sustainability-linked

Eni

(Teleborsa) -collocherà oggi la, con durata di 7 anni, nell'ambito del proprio Euro Medium Term Note Programme. L'emissione obbligazionaria sarà collegata al conseguimento dei seguenti: Net Carbon Footprint Upstream (Scope 1 e 2) pari o inferiore a 7,4 MtonCO2eq al 31 dicembre 2024 (-50% rispetto alla baseline del 2018) e capacità installata per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili pari o superiore a 5 GW al 31 dicembre 2025.Il tasso di interesse applicato rimarrà invariato fino alla scadenza del prestito obbligazionario a fronte del raggiungimento dei target sopra riportati. In caso di mancato raggiungimento di uno dei due obiettivi, verrà applicato unL'emissione, che avviene in esecuzione di quanto deliberato dal Cda il 23 aprile 2020, serve a finanziare i futuri fabbisogni di Eni e a mantenere una struttura finanziaria equilibrata. Il, destinato agli investitori istituzionali, sarà collocato compatibilmente con le condizioni di mercato e successivamente quotato alla borsa di Lussemburgo.