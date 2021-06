Eni, perforato e testato con successo nuovo pozzo in Indonesia

Eni

(Teleborsa) -ha comunicato di averdi delineazione Maha 2, situato nel Blocco di West Ganal nell'Offshore del Kalimantan, in. Il campo è situato a circa 16 chilometri a Sud-Est della FPU di Jangkrik, operata da Eni. Il pozzo, perforato fino ad una profondità di 2.970 metri in 1.115 metri di profondità d'acqua, ha incontrato 43 metri di sabbie di età Pliocenica "con eccellenti proprietà di reservoir mineralizzate a gas", sottolinea la società energetica in una nota. Il test di produzione, limitato dalle infrastrutture di superficie, ha dimostrato ottime capacità erogative con portate di circaEni è l'operatore del Blocco West Ganal attraverso la sua controllata Eni West Ganal Ltd. e detiene il 40% di interesse partecipativo con i partners Neptune West Ganal Ltd. e P.T. Pertamina Hulu West Ganal che detengono il 30% ciascuno. La società italiana opera in Indonesia dal 2001 e la campagna esplorativa condotta nelle acque del East Kalimantan ha già portato alla, la cui messa in produzione è stata annunciata lo scorso aprile. La produzione equity nel paese è di circa