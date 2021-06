Fisco, CGIA denuncia: "Autonomi pagano più tasse delle multinazionali"

(Teleborsa) -con meno di 5 milioni di euro di fatturato - artigiani, piccoli commercianti e partite IVA – hannodel web presenti in Italia. La denuncia arriva dalla, che rappresenta il settore delle PMI, su dati riferiti all'anno d'imposta 2019.Due anni fa, infatti, l’aggregato delleha registrato un giro d’affari di 7,8 miliardi di euro nel nostro Paese, ma al Fisco italiano hannodi euro. Nello stesso anno, invece, il popolo delleha generato un fatturato di 814,2 miliardi e pagato, un importo di circa 140 volte superiore al gettito versato dalle multinazionali del web."E’ evidente che, ormai, ci troviamo di fronte a uno squilibrio del prelievo fiscale tra le piccole e le grandi imprese tecnologiche che la pandemia ha ulteriormente accentuato", afferma la CGIA, aggiungendo "se ai primi il peso delle tasse continua a rimanere modesto, ai secondi il carico fiscale ha raggiunto livelli non più sopportabili, che nemmeno le misure anti Covid, approvate fino adesso, hanno contribuito ad alleviare".Ilè, secondo l’Area studi di Mediobanca, al, mentre nelle nostresi aggira attornoquasi il doppio."E’ comunque evidente che la mancata “trasparenza” fiscale di queste società tecnologiche costituisce un problema", nota l'associazione datoriale delle PMI, ricordando il fenomeno della fiscalità agevolata praticata da alcuni Paesi del Nord Europa ed accogliendo "con soddisfazione" l’intesa raggiunta ni giorni scorsi in UE a favore di una maggiore trasparenza, attraverso l'obbligo di pubblicazione dell’importo delle imposte versate in ciascun Stato membro.