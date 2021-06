Giovannini: PNRR occasione unica

(Teleborsa) - Grazie al PNRR "verranno creatispalmati in cinque anni". Lo ha detto il ministro per le Infrastrutture e la mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, a Class Tv, aggiungendo che quella del PNRR"Unadel Codice degli appalti o addirittura una suacome qualcuno proponeva - ha proseguito il Ministro - avrebbe di fatto bloccato le Pubbliche Amministrazioni nel momento in cui, non solo invece si sonoma abbiamo bisogno di realizzare quelli contenuti nelSarebbe stata una cura - ha concluso -".Con le nuove definite dali commissari straordinari per la realizzazione delle opere infrastrutturali saranno un'eccezione. Con le nuove regole, ha spiegato il Ministro: "c'è l'obbligo per le amministrazioni di fare le cose nei tempi predefiniti e nel caso in cui non lo facciano subentrano i ministeri o addirittura il Consiglio dei Ministri se saranno i ministeri ad essere lenti. Quindi abbiamo previsto una serie di interventi che renderanno i commissariamenti, come è giusto che sia,