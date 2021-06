Maltempo: sos grandine, addio a 1 frutto su 2

(Teleborsa) -accompagnato dallaa macchia di leopardo lungo lain piena fase di raccolta mette a rischio la produzione nazionale di frutta estiva che quest’anno ha causa del clima pazzo è stata praticamente dimezzata con cali che vanno dal 30% per le ciliegie alper lefinoper le, rispetto ad unaE’ quanto emerge da un'analisi Coldiretti in occasione dell’ondata di maltempo che ha interessatocon vere e proprie bombe d’acqua e l’allerta della Protezione Civile inLa grandine è l’evento più temuto nelle campagne perché in questo momento provocaai prodotti agricoli distruggendo in unaildi unSiamo di fronte in Italia alle conseguenze dei cambiamenti climatici con una tendenza alla tropicalizzazione e il moltiplicarsi di eventi estremi con una più elevata frequenza di manifestazioni violente, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi e intense ed il rapido passaggio dal sole al maltempo. Il risultato è che in Italia laè scesa attorno agli 80 milioni di chili ma la Coldiretti stima anche un raccolto di pesche e nettarine di circa 722 milioni di chili mentre per leLa produzione italiana di frutta estiva – conclude Coldiretti – è stata dunque duramentecon danni stimati complessivamente vicino al miliardo di euro. Nell'immediato la Coldiretti chiede interventi di sostegno adeguati a livello nazionale nazionali e comunitario ma è necessario intervenire inper contrastare i cambiamenti climatici anche con gli interventi resi possibili dal