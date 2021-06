Milano marcia in positivo assieme ai Mercati del Vecchio Continente

FTSE MIB

(Teleborsa) -, con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Bilancio negativo per la borsa americana, dove l'segna un calo dello 0,33% con gli investitori in attesa del dato chiave dell'inflazione che sarà pubblicato giovedì.Sul mercato valutario, l'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,25%. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.892,5 dollari l'oncia. Perde terreno il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 69,07 dollari per barile, con un calo dello 0,79%.Balza in alto lo, posizionandosi a +105 punti base, con un incremento di 3 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,86%.senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, ferma, che segna un quasi nulla di fatto, e bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,43%. Giornata di guadagni per la Borsa di Milano, con il, che mostra una plusvalenza dello 0,99%, proseguendo la serie di otto rialzi consecutivi, iniziata il 27 del mese scorso; sulla stessa linea, ilguadagna l'1,00% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 28.301 punti.Tra idi Milano, in evidenza(+3,47%),(+2,20%),(+1,96%) e(+1,96%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,37%.Calo deciso per, che segna un -1,06%.del FTSE MidCap,(+12,63%),(+6,24%),(+5,53%) e(+3,04%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,69%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,45%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,29%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,14%.