Pop. Bari, Mattarella: riconquistiamo fiducia clienti e azionisti con trasparenza

(Teleborsa) - "Lacontinuerà a essere unain cui è presente". È quanto sostenuto dall'amministratore delegato di Mediocredito centrale,, durante la prima edizione del Forum in Masseria, organizzato da Bruno Vespa. La fiducia dei clienti, ha sottolineato, "si riconquista facendo banca in maniera trasparente, così come ha già ricominciato a fare. Tra l'altro ha lanciato a fine aprile anche un nuovo modello di servizio per essere vicino ai clienti"."Per quanto riguarda gli- ha aggiunto - loro sono anche clienti e per noi sono molto importanti. Sappiamo che". Mattarella ha assicurato attenzione nei loro confronti, "nell'ambito di quello che ci è consentito sia dalle regole d'ingaggio di Mediocredito centrale, sia dalla tenuta della banca". "In ogni caso, già il fatto che possiamo discutere con le associazioni degli azionisti di qualcosa, è perché siamo intervenuti e la banca è ancora lì", ha evidenziato.Matterella si è poi detto d'accordo con Alessandro Profumo, che ha segnalato la necessità di avere tre grandi poli nel settore bancario italiano. In Italia "", oltre ai due già esistenti, ha sottolineato l'AD del Mediocredito Centrale. "Ci vogliono anche le banche di prossimità", ha aggiunto.