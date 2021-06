Scuola, UECOOP: "Bene esami in presenza: in Italia 25,3% degli studenti senza banda larga"

(Teleborsa) - Ilè un bene per i ragazzi visto chein grado di supportare massicci flussi di dati e collegamenti audio video mentre l'e pesa sulle loro opportunità formative. È quanto emerge da un'in riferimento allaper circa 570mila studenti delle regioni in cui le lezioni sono terminate e che sosteranno una prova orale in presenza.Le regole di distanziamento e le precauzioni per limitare il diffondersi del contagio hanno comportato – sottolinea Uecoop – uno stravolgimento globale della scuola fra turni di ingresso, rimodulazione degli spazi e delle lezioni. Con l'emergenza Covid è esplosa lache si scontra però, come evidenziano i dati Istat, con ilche colpisce di più le regioni del Sud."Il diritto all'istruzione oltre a essere costituzionalmente tutelato è anche il presupposto per la costruzione del futuro delle nuove generazioni, soprattutto – rileva Uecoop – in un momento delicato come quello attuale dove le conseguenze dell'emergenza Covid hanno già provocato una drammatica caduta del PIL e l'impatto della pandemia sull'apprendimento degli studentI rischia di costare al Paese uno svantaggio competitivo importante e a lungo termine con il resto del mondo. Anche per questo il Governo delha destinatocon tra le altre cose, lo sviluppo e il rafforzamento dell'istruzione professionalizzante, il reclutamento e la formazione degli insegnanti, il potenziamento e l'ammodernamento delle infrastrutture scolastiche, fra cui il cablaggio interno di circa 40mila edifici scolastici".