UK, prezzi delle case crescono a tasso più alto in sette anni

(Teleborsa) - L'aumento, anno su anno, deiha raggiunto il livello più alto in quasi sette anni nel mese di aprile. Il prezzo medio è salito dell'1,3% su base mensile, del 2,4% su base trimestrale e del, secondo l'ultimo report dell' Halifax Building Society. Il prezzo medio degli immobili nel Regno Unito è ora pari a 261.743 sterline, un nuovo record, mentre il Galles continua ad essere la regione con la crescita dei prezzi più forte."L'attività del mercato continua ad essere, con i potenziali acquirenti che si affrettano a completare gli acquisti in tempo per beneficiare dell'agevolazione fiscale massima prima della scadenza di giugno, dopo la quale ci sarà una graduale tornare alle tariffe intere - ha commentato Russell Galley, managing director di Halifax - Per alcuni acquirenti i lockdown hanno anche portato a un, che ora possono essere utilizzati per finanziare l'acquisto di proprietà più grandi, spingendo potenzialmente i prezzi degli immobili ancora più in alto"."Anche se questi, l'attuale aumento dei prezzi delle case indica anche un cambiamento più profondo e duraturo poiché le preferenze degli acquirenti cambiano in previsione di nuovi stili di vita post-pandemia: una maggiore domanda di proprietà più grandi potrebbe segnalare una maggiore disponibilità a spendere una quota più grande del proprio reddito per l'abitazione", ha aggiunto Galley.