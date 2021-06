BasicNet continua lo share buy-back

BasicNet

Basicnet

(Teleborsa) - Nell’ambito del programma di acquisto e disposizione di azioni proprie, autorizzato dall’Assemblea degli Azionisti tenutasi in data 8 aprile 2021 e il cui avvio è stato annunciato nella stessa data,, dal 31 maggio al 4 giugno 2021,al prezzo medio di 4,597 euro, per unpari aA seguito degli acquisti comunicati, il gruppo aziendale italiano che opera nel settore dell'abbigliamento, delle calzature e degli accessori detiene complessivamente 8.773.040 azioni proprie, pari al 14,384% del capitale sociale.A Milano, oggi, composto rialzo per, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,22%.