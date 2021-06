Debole Wall Street. Positivo il Nasdaq

Dow Jones

(Teleborsa) - Chiusura in frazionale ribasso per Wall Street, con ilche lascia sul parterre lo 0,36%, mentre, al contrario, rimane ai nastri di partenza l'), che si ferma a 4.227 punti, in prossimità dei livelli precedenti. In frazionale progresso il(+0,23%); consolida i livelli della vigilia l'(+0,11%).Nell'S&P 500, buona la performance del comparto. Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-1,23%),(-0,69%) e(-0,63%).del Dow Jones,(+1,20%),(+1,04%),(+0,55%) e(+0,52%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -5,18%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,79%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,79%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,58%.(+38,34%),(+7,16%),(+6,55%) e(+2,92%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,30%.Affonda, con un ribasso del 3,06%.Crolla, con una flessione del 2,81%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,36%.