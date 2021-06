EdiliziAcrobatica, a maggio incremento del venduto a 11,4 milioni di euro

EdiliziAcrobatica

(Teleborsa) -, società specializzata in lavori di edilizia in doppia fune di sicurezza e quotata sull'AIM Italia, ha chiuso il mese di maggio 2021 con unrispetto allo stesso mese del 2020. Nel mese scorso, infatti, la società ha venduto i propri servizi per un valore complessivo di, contro i 2.068.987 euro del maggio 2020, quando le misure di restrizione della pandemia avevano imposto il fermo dei cantieri."I risultati raggiunti ci permettono di pensare che il periodo più buio legato all'epidemia Covid sia passato - ha commentato, CEO & Founder di EdiliziAcrobatica - In particolare il confronto con l'analogo periodo dell’esercizio precedente evidenzia unae la capacità dell'azienda di essere estremamente veloce e reattiva. Inoltre, le recenti positive performance borsistiche evidenziano ilha verso la nostra azienda e alla quale pensiamo di poter dare ulteriori grandi soddisfazioni".