Eni, i vincitori del workshop 'Braiding the Future' per l’installazione al Padiglione Italia di Expo 2020

(Teleborsa) -, in collaborazione con Carlo Ratti Associati e l'Istituto di Design e Innovazione di Dubai (DIDI), hanno annunciato il vincitore dell'innovativo workshop "", l'iniziativa aperta ai giovani studenti dell’Istituto e finalizzata a trovare possibili idee per il riciclo dell'installazione di Eni al Padiglione Italia di Expo 2020 Dubai.L’idea selezionata, che sarà mostrata in formato digitale al Padiglione Italia, nell'area dedicata all'Eni, è stata battezzata con il nome di. Si tratta di un oggetto che permette di riutilizzare icompostandoli direttamente nella propria cucina. Il compost viene utilizzato per nutrire le piante, poste nella parte superiore, che crescono grazie al sostegno offerto dalle sezioni in pvc ricavate dalle liane, “protagoniste” dell’installazione. Wastology riflette pienamente l’idea di “” che era stata proposta come sfida ai partecipanti al workshop."L’installazione di Eni, uno degli, simboleggia l’impegno della società per una transizione energetica sostenibile – si legge in una nota dell'azienda – Realizzata dallo studio di architettura e innovazione CRA-Carlo Ratti Associati e Italo Rota, ricrea in chiave artistica una coltivazione di microalghe attraverso una cascata di liane, realizzate in materiale completamente riciclato e riciclabile, lunghe fino a 20 metri. Dentro ognuna di esse scorrono le microalghe, illuminate a LED: il circuito trasparente diventa così una spettacolare presentazione del processo biologico di crescita delle microalghe nel fotobioreattore, dove nutrendosi di CO2 questi organismi unicellulari producono composti ad alto valore nutrizionale e non solo".Il workshop ha coinvolto 4 team dell'. La giuria, composta da partner industriali, oltre che dagli autori dell'installazione, ha valutato le proposte su 5 indicatori: originalità, impatto potenziale, fattibilità, prototipo e impatto comunicativo. A tutti i team partecipanti saranno offerte occasioni di visibilità dei propri lavori, facendo leva su un'ampia gamma di opportunità di comunicazione nel corso l'anno, ad esempio in occasione di Maker Faire Rome – The European Edition 2021, in programma dall’8 al 10 ottobre.si svolgerà dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022. Il tema scelto per l’Esposizione è "Collegare le menti, Creare il futuro", che sottolinea l’importanza dello spirito di collaborazione e cooperazione per risolvere sfide comuni. L'Italia parteciperà all'evento con il Padiglione Italia con il claim "La Bellezza unisce le Persone", legato al messaggio di Expo 2020.