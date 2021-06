Gruppo IREN, rinnovata l'intesa con Dott per favorire una micromobilità conveniente ancora più green

(Teleborsa) -, rinnova l'intesa con iled estende il servizio su nuove città, diventando di fatto il primo operatore a offrire un servizio di mezzi leggeri per l'ultimo miglio in condivisione davvero sostenibile e green al 100%. La, prima città ad aver accolto i monopattini Dott, sulla base dei valori condivisi di sostenibilità, responsabilità e rispetto di alti standard qualitativi per poi estendersi – spiega Iren in una nota – nel 2020 anche al mercato romano con un'in occasione del lancio"Con Iren abbiamo lanciato con successo il nostro primo mercato italiano, quando la micromobilità nel nostro Paese era agli albori e siamo davvero grati dell'opportunità offerta – afferma–. Con oggi diamo seguito a una collaborazione solida e basata sulle migliori premesse per offrire ai cittadini un'alternativa per gli spostamenti brevi urbani davvero sostenibile"."Siamo molto soddisfatti della partnership con Dott, che è solida, oggi più che mai, grazie a questo nuovo, importante traguardo – commenta–. È una collaborazione perfettamente coerente con il nostro posizionamento commerciale su orizzonte national e con il nostro DNA di azienda sostenibile: in tutte le città in cui Dott sarà presente, ci saremo noi a muovere la flotta di monopattini con la nostra energia 100% green, prodotta dagli impianti idroelettrici del gruppo Iren. In questo modo aiuteremo le persone a vivere la città muovendosi con maggiore rispetto per l'ambiente e in modo semplice, divertente e sicuro"."Il modello operativo di Dott si distingue per gli alti standard qualitativi. Monitoraggio, controllo e manutenzione dei veicoli – sottolinea la nota – vengono, infatti, effettuati solo ed esclusivamente da personale interno puntualmente formato. Alla qualità della gestione si aggiunge una spinta 100% green: a partire dal 2020 tutte le operazioni, le sedi e i magazzini di Dott sono alimentati esclusivamente con energia elettrica 100% green fornita da Iren. Un impegno reale e concreto per rivoluzionare il modo in cui le persone si muovono in città".Laè presente in sette città italiane: Torino, Collegno, Milano, Monza, Verona, Roma e Palermo.