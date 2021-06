Milano non si allontana dalla parità, allineata ai Listini europei

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Banca Mediolanum

Nexi

Banca Generali

CNH Industrial

Unipol

Pirelli

Saipem

Tenaris

Technogym

Acea

Esprinet

Banca MPS

Webuild

Astaldi

ENAV

Rai Way

(Teleborsa) -. L'incertezza si ha anche sulla piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità. A incidere sull'andamento dei Listini sono la contrazione della produzione industriale tedesca ad aprile e l'incertezza sulla completa eliminazione delle restrizioni per la pandemia nel Regno Unito a fine giugno.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,217. Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,33%. Giornata negativa per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 68,64 dollari per barile, in calo dello 0,85%.Lieve peggioramento dello, che sale a +107 punti base, con un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,86%.nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità, sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,21%, e guadagno moderato per, che avanza dello 0,22%.Sostanzialmente stabile Piazza Affari, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con ilche si ferma a 25.822 punti; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per il, che rimane a 28.303 punti.Sulla parità il(+0,04%); sulla stessa tendenza, senza direzione il(+0,05%).Tra idi Milano, in evidenza(+1,50%),(+1,38%),(+1,06%) e(+1,01%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,08%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,04%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,9%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,89%.di Milano,(+2,66%),(+1,94%),(+1,90%) e(+1,62%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,58%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,00%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,95%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,70%.