Mondo TV, firmato accordo di licenza di diritti AVOD in Germania, Austria e Svizzera

Mondo TV

Mondo TV

(Teleborsa) -, gruppo quotato sul segmento STAR e attivo nella produzione e distribuzione di serie televisive e film d'animazione, ha comunciato di aver un accordo con Spotfilm Network GmbH per laappartenenti alla library classica della MondoTV. La licenza prevede la diffusione dei programmi licenziati in lingua tedesca da parte del principale operatore AVOD in Germania, Austria e Svizzera fino al 2025."Benché la licenza sia stata concessa a fronte di un corrispettivo flat in sé non particolarmente rilevante - sottolinea la società in una nota - è interessante vedere ilper i prodotti della library classica Mondo TV presso il principale operatore AVOD nei paesi germanofoni".Avanza di poco, che sta mettendo a segno un modesto, attestandosi a 1,704. Le implicazioni tecniche assunte avvalorano l'ipotesi di una prosecuzione della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 1,731 e successiva a 1,787. Supporto a 1,675.