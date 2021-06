Open Fiber, a Nola 1 Gigabit già disponibile per oltre tremila unità immobiliari

(Teleborsa) - È già disponibile ala. A due mesi dall'avvio dei cantieri, partiti lo scorso marzo, – fa sapere la società in una nota – è statae sono oltrebeneficiando di una. L'obiettivo di Open Fiber è raggiungereinclusi nel piano di cablaggio in modalitàOpen Fiber è un operatore wholesale only, non vende perciò servizi al cliente finale ma è attiva esclusivamente nel mercato all'ingrosso offrendo l'accesso a tutti gli operatori interessati. I principali operatori partner di Open Fiber, insieme a Internet service provider locali, stanno già commercializzando servizi sulla rete ultraveloce realizzata nel comune di Nola: i cittadini interessati – spiega Open Fiber – non devono far altro che verificare la copertura del proprio indirizzo sul sito internet della società, contattare uno degli operatori disponibili e scegliere il piano tariffario preferito per iniziare a navigare ad altissima velocità.A Nola Open Fiber, grazie a unsta costruendo una innovativa: una nuova rete all'avanguardia in grado di abilitare una connessione sicura e ultraveloce.Con l'apertura della vendibilità: Napoli, Benevento, Caserta, Salerno, Acerra, Battipaglia, Casoria, Castellammare di Stabia, Cava de’ Tirreni, Giugliano, Marano di Napoli, Melito di Napoli, Mugnano, Portici, San Giorgio a Cremano e Villaricca."I lavori – sottolinea Open Fiber – procedono rapidamente anche grazie alla collaborazione del Comune di Nola, un proficuo rapporto evidenziato dalla convenzione stipulata tra l'ente pubblico governato dale la società diretta dall'".