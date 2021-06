Settore aereo, Moody's: ripresa nel 2021 inferiore alle aspettative

(Teleborsa) - La ripresa per ilnel 2021 sarà inferiore alle attese e per tali ragioni alcuniavranno bisogno di rivedere i loro piani finanziari. È quanto ha previsto nel suo rapporto l'dell'agenzia di rating. "Mentre prevediamo che i volumi aumenteranno quest'estate, il traffico sarà inferiore a quanto ipotizzato in precedenza, ritardando la riduzione dell'indebitamento degli aeroporti – ha affermato, Senior Vice President di Moody's – La maggior parte degli aeroporti ha liquidità sufficiente per resistere a un lungo periodo di traffico sottotono, ma alcuni avranno nuovamente bisogno di deroghe al patto. Ci aspettiamo che irimangano di supporto, dato il potenziale di ripresa una volta che l'epidemia di coronavirus sarà stata contenuta".Moody's prevede che idi quest'anno rimarranno in media del 70% inferiori ai livelli del 2019, nonostante larepressa durante la pandemia sia risultata essere elevata e l'attesa che il traffico aumenti man mano che i governi allenteranno le restrizioni e apriranno i corridoi di viaggio. Lo scenario centrale di Moody's ha già stimato che il traffico aeroportuale europeo non tornerà ai livelli del 2019 prima delNel rapporto è stato sottolineato come gli aeroporti abbiano ridotto lee in conto capitale per preservare la. Queste misure, insieme alle iniezioni di capitale e alla sospensione del pagamento dei dividendi, sosterranno il flusso di cassa delle società. Tuttavia, la previsione dell'Investor Service è che gli aeroporti dovranno sostenere, in media, circa il 13% in più dinel 2023 rispetto al 2019, mentre l'utile al lordo di interessi, imposte, ammortamenti sarà inferiore rispetto al 2019.