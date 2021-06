Sui livelli della vigilia Borsa Italiana

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che non aggancia il trend moderatamente rialzista dei principali mercati europei.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,217. L'è sostanzialmente stabile su 1.895,2 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-0,98%) si attesta su 68,55 dollari per barile.Aumenta di poco lo, che si porta a +107 punti base, con un lieve rialzo di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,86%.poco mosso, che mostra un +0,1%, resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,36%, eavanza dello 0,28%.Sostanzialmente stabile Piazza Affari, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con ilche si ferma a 25.806 punti; sulla stessa linea, incolore il, che continua la seduta a 28.283 punti, sui livelli della vigilia.Sulla parità il(-0,14%); con analoga direzione, senza direzione il(+0,02%).di Piazza Affari, vola, con una marcata risalita del 2,31%.avanza dell'1,68%.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,65%.Denaro su, che registra un rialzo dell'1,24%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,57%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,32%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,31%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,19%.Tra i(+2,94%),(+2,19%),(+1,89%) e(+1,81%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,38%.Crolla, con una flessione del 2,30%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,13%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,92%.