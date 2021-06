Viaggi, Green Pass al banco di prova in Francia, Germania e Spagna

(Teleborsa) -, dove i contagi da Covid sono bassi e la campagna vaccinale procede a grandi passi. Così, in vista della stagione estiva, si tenta di facilitare la riapertura delle frontiere, nel tentativoe proficua dopo mesi di passione. L'UE ha provveduto con il, in vigore da luglio, ma alcuni Paesi stanno anticipando la sua validità.Grazie al Pass vaccinale potranno, senza necessità di tampone o quarantena,, che abbiano ricevuto la seconda dose da almeno 14 giorni."La possibilità per le persone vaccinate di viaggiare liberamente all’interno dell’Ue senza essere sottoposte a restrizioni come quarantene e test obbligatori è uno degli aggiornamenti chiave che abbiamo proposto per le raccomandazioni del Consiglio sulla libera circolazione delle persone", ha confermato Reynders, portavoce della UE, indicando che il, sarà valido nell'ambito della UE ednon attenderà il 1° luglio ed adotterà il, 9 giugno: si potrà entrare liberamente in territorio francese senza tampone, purché in possesso di vaccinazione completa (due dosi somministrate da almeno 14 giorni). Per tutti gli altri resta in vigore il tampone antigenico negativo effettuato 72 ore dalla partenza. La misura saràritenuti a basso rischio come Australia, Corea del Sud, Israele, Giappone, Libano, Nuova Zelanda e Singapore, mentre restano off-limits la, considerate ancora, perché non si è ancora raggiunto il pieno controllo dei contagi.Anche lae lahanno anticipato l'entrata in vigore del Pass vaccinale europeo a maggio e da domenica prossima salterà anche il blocco verso l'Italia, dietro presentazione di un attestato vaccinale. Stesso discorso per la, che ha introdotto il Pass vaccinale a partire da ieri, 7 giugno, verso tutti i Paesi europei, mentre inla regola vale dal 31 maggio.Il Ministro del Turismo Garavaglia si dice convinto che "ormai ci siamo" e, pur aspettando alcuni affinamenti della regolamentazione europea, anticipa che entro poche settimane anche kl'Italia adotterà una soluzione alla francese.