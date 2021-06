Borse europee contrastate. Chiusura in rosso per Piazza Affari

S&P-500

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Nexi

Hera

A2A

Campari

Ferrari

Moncler

Buzzi Unicem

Stellantis

IGD

Bff Bank

Esprinet

Saras

B.F

MARR

Carel Industries

Italmobiliare

(Teleborsa) -, mentre tiene sui valori precedenti il resto dell'Europa. Sostanzialmente stabile l'sulla piazza americana, che segna una variazione percentuale pari a +0,11%. Il focus degli investitori è comunque sulla giornata di domani, quando verrà reso noto il dato chiave dell'inflazione USA e ci sarà il meeting della Banca centrale europea.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,219. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,05%. Sessione debole per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,44%.Si riduce di poco lo, che si porta a +102 punti base, con un lieve calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,77%.contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,38%, sottotonoche mostra una limatura dello 0,20%, e ferma, che segna un quasi nulla di fatto.Chiusura in frazionale ribasso per Piazza Affari, con ilche lascia sul parterre lo 0,26%; sulla stessa linea, si è mosso al ribasso il, che ha perso lo 0,26%, chiudendo a 28.215 punti.Leggermente negativo il(-0,36%); sui livelli della vigilia il(-0,15%).Dai dati di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 1,67 miliardi di euro, in calo del 35,13%, rispetto ai 2,58 miliardi della vigilia; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,76 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,45 miliardi.Su 438 titoli azionari trattati in Piazza Affari, 220 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 184. Invariate le rimanenti 34 azioni.di Milano, troviamo(+2,74%),(+1,80%),(+1,76%) e(+1,69%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,65%, nonostante la nomina del nuovo CEO Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,24%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,69%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,40%.Tra i(+4,43%),(+3,45%),(+2,51%) e(+2,35%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,18%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,18%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,91%.In caduta libera, che affonda del 2,57%.