Borse europee prudenti. Occhi puntati su inflazione USA e BCE

Euro / Dollaro USA

oro

Spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Nexi

Exor

BPER

A2A

Generali Assicurazioni

Buzzi Unicem

Tenaris

ENI

Bff Bank

Astaldi

Tamburi

Webuild

Italmobiliare

B.F

MARR

Mutuionline

(Teleborsa) -, così come a Piazza Affari. Gli investitori si muovono con prudenza in attesa deidi domani e dopo che dalla Cina sono arrivati segnali preoccupanti dai prezzi alla produzione , cresciuti a maggio del 9%, il passo più alto dal 2008. Domani l'attenzione degli addetti ai lavori si concentrerà anche sullaSul mercato valutario, l'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,219. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.892,7 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un guadagno frazionale dello 0,69%.Lomigliora, toccando i +102 punti base, con un calo di 3 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,78%.senza slancio, che negozia con un -0,03%, si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,47%, eè stabile, riportando un moderato +0,09%. Nessuna variazione significativa per il listino milanese, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 25.780 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità il, che continua la giornata a 28.258 punti.Tra lea grande capitalizzazione, su di giri(+2,77%).Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,72%.Composta, che cresce di un modesto +0,98%.Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,97%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,25%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,80%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,69%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Al Top tra le azioni italiane a(+2,11%),(+1,91%),(+1,60%) e(+1,47%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,41%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,86%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,64%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,47%.