Fiumicino, AdR dà il benvenuto ai primi turisti in arrivo da Abu Dhabi e Dubai

(Teleborsa) - Con un'accoglienza calorosa, grandi sorrisi, un totem con il benvenuto, braccialetti tricolore e prodotti eno-gastronomici Made in Italy,in Italia ai primi, con volida Abi Dhabi edda Dubai rigorosamenteIl comitato di benvenuto presente oggi al Terminal 3 dell'Aeroporto Leonardo da Vinci replica il cerimoniale offerto ai primi turisti statunitensi arrivati a Roma lo scorso 28 maggio, con voli Covid Tested da New York ed Atlanta.L'arrivo dei, che si sono detti piacevolmente sorpresi dell'accoglienza, è un importantissimo segnale diinternazionale, ma anche una testimonianza delsperimentato per la prima volta da AdR per contrastare la diffusione della pandemia.Presente all'arrivo dei due voli il Direttore operazioni voli di AdR,, che ha parlato delle "potenzialità dell'applicazione del protocollo dei voli Covid tested, per facilitare il ripristino della connettività area in massima e totale sicurezza". "La sicurezza è una priorità di tutto il mondo aviation - ha aggiunto - in particolare per Aeroporti di Roma che, sin dall'inizio dell'emergenza pandemica, ha approcciato in maniera strategica delle misure di contenimento dei contagi".Agli iniziali 12 voli settimanali Covid Tested disu New York e Atlanta, si sono aggiunti altri collegamenti disu New York ed un volo Dallas-Fiumicino di American Airlines. Guardando a Oriente, dopo i collegamenti disu Abi Dhabi edsu Dubai, partiranno in luglio nuovi voli diretti di Alitalia da Tokyo Haneda e dida Toronto e Montreal e in agosto un collegamento Delta da Boston.