Helbiz si lancia sul campionato di calcio Serie B: nasce Helbiz Media

(Teleborsa) -: è grande il salto di Helbiz che annuncia lae l'acquisto deiper le prossimei (2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024).Helbiz Media debutterà con la trasmissione in Italia dell’intero Campionato di Serie B che comprendetra regular season, playout, playoff, visibili tramite il serviziou smartphone, tablet, pc e smart TV, conLa società sarà attiva nella commercializzazione e distribuzione di diritti audiovisivi su scala globale, con particolare focus sui diritti sportivi e sarà ildei diritti media del Campionato di Serie B all’estero, portando la Serie B nei Paesi dove Helbiz è presente come USA, Canada, Serbia, e altri se ne aggiungeranno presto.La creazione di Helbiz Mediae ha l’obiettivo di attivare unae al suo core business,ed incrementando il mercato potenziale di utenti che oggi conta 3 milioni di clienti. UN obiettivo che fa perno sull'aggiunta dell’utenza di Helbiz Media, in particolare l’ampio bacino dei tifosi del Campionato di Serie B che conta oltre 2,2 milioni di appassionati e sull'abbonamento Helbiz Unlimited, che include l’utilizzo illimitato dei mezzi Helbiz in ogni città dove opera l'azienda.