IEG, Osservatorio SIGEP: gelato simbolo della ripresa del Paese, +14% consumi nel 2021

(Teleborsa) - Estate e gelato: è ripresa. È quanto ha rilevato l’(Salone Internazionale di Gelateria, Pasticceria, Panificazione Artigianali e Caffè di IEG -dal 22 al 26 gennaio 2022 alla Fiera di Rimini). Per, segretario generale dell’Associazione Italiana Gelatieri e vicepresidente nazionale FIEPET Confesercenti, "tra eccellenze di ingredienti, marcato aspetto salutistico del prodotto, e socialità nei consumi, il gelato, da Nord a Sud di un’Italia quasi interamente in zona bianca, è il simbolo della voglia di rinascita di questo Paese. Con una prima stima, isegnano un +14% da inizio anno, con punte legate al meteo che spingono Calabria e Roma, rispettivamente con un +20% e +22%".Stime che riportanoper un settore che in Italia, secondo le stime elaborate su Fonti associative dallo stesso Osservatorio valeva sino al 2019, tra gelaterie con produzione e sole rivendite, oltreper un fatturato annuo di