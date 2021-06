Il comparto tecnologico a Milano mostra qualche piccolo spunto rialzista (+0,53%)

indice delle società High Tech italiane

(Teleborsa) - Tentennante l'che si muove con un piccolo rialzo, mostrando qualche spunto in più rispetto all'andatura incolore dell'Ilha aperto a 121.217,1, in vantaggio dello 0,53 rispetto ai valori precedenti, mentre l'resta inchiodato a 836.Tra le azioni italiane adel comparto tecnologia, allunga timidamente il passo, che tratta con un modesto progresso dello 0,53%.Tra i titoli adell'indice tecnologia, scambia di poco sopra la parità, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,72%.Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,53%.Tra i titoli adel comparto tecnologia, rialzo marcato per, che tratta in utile dell'1,25% sui valori precedenti.Guadagno moderato per, che avanza dello 0,72%.