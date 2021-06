Iren Storia si presenta ad Archivissima 2021: dalle origini ad oggi

(Teleborsa) -. "Iren Storia: conoscere le proprie origini per progettare il domani” è il titolo dell’evento promosso dall'azienda nell'ambito dell'evento tenutosi presso il. Al centro, la più che centenaria storia delleche compongono il Gruppo Iren, nato nel 2010 dall’unione fra le aziende multiservizi di Torino, Genova, Parma, Piacenza e Reggio Emilia e poi sviluppatasi ulteriormente, grazie all’ingresso delle utility di Vercelli e La Spezia.Ilambisce adel Gruppo, utilizzando documenti d'archivio, fonti grafiche, fotografiche e video. In aggiunta il, che racconta non solo gli aspetti prettamente tecnico-industrial della storia del Gruppo, ma soprattutto il senso pionieristico di grandi progetti avviati nel corso dei decenni frutto dell'ingnegni di donne e uomini che hanno lavorato e lavorano all’interno dell’azienda.Durante la serata, condotta dal giornalista Fed aperta da un video saluto della sindaca, il professordell’Università di Torino ha ripercorso l’iter che ha condotto alla nascita del progetto Iren Storia, accompagnato dalla testimonianza del Direttore della Business Unit Iren Energi. Innovazione, attenzione allo sviluppo del territorio, forte senso di appartenenza sono alcuni dei tratti distintivi dell'azienda emersi durante il dibattito che ne è seguito. Un punto di vista "esterno" molto speciale ed originale è venuto da, frontman della band Eugenio in via di Gioia, che ha sottolineato il suo profondo legame con la città di Torino e con quei valori che da sempre segnano la presenza quotidiana di Iren sul territorio.