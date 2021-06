Mercati cauti aspettando le banche centrali

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Nexi

A2A

Exor

Hera

Moncler

Buzzi Unicem

Ferrari

ENI

Bff Bank

Esprinet

De' Longhi

Juventus

B.F

Banca Popolare di Sondrio

MARR

Autogrill

(Teleborsa) -, mentre tiene sui valori precedenti il resto dell'Europa. Gli investitori si muovono ancora una volta cauti, aspettando i dati sull'inflazione USA e la riunione della Banca centrale europea, entrambi appuntamenti in calendario questa settimana. La prossima ottava sarà la volta della riunione del, il comitato di politica monetaria della Federal Reserve, che si riunisce il 15-16 giugno.Sul mercato valutario, poco mosso l', che scambia sui valori della vigilia a 1,219. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.890,7 dollari l'oncia. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 70,21 dollari per barile.Scende lo, attestandosi a +101 punti base, con un calo di 3 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento dello 0,76%.piccola perdita per, che scambia con un -0,59%, tentenna, che cede lo 0,56%, eè stabile, riportando un moderato -0,07%. Il listino milanese continua la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,22%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità il, che retrocede a 28.231 punti.Tra idi Milano, in evidenza(+2,51%),(+1,53%),(+1,27%) e(+1,08%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,43%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,39%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,17%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,11%.di Milano,(+3,13%),(+2,44%),(+2,25%) e(+1,24%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,45%.Seduta drammatica per, che crolla del 2,50%.Sensibili perdite per, in calo del 2,50%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,92%.