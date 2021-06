Poco mossa Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Nessuna variazione significativa in chiusura per il listino USA, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 34.600 punti; sulla stessa linea l'), che si ferma a 4.227 punti, in prossimità dei livelli precedenti.Senza direzione il(+0,06%); come pure, pressoché invariato l'(-0,05%).(+0,96%) e(+0,88%) in buona luce sul listino S&P 500. Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti(-0,91%) e(-0,85%).Tra i(+0,90%),(+0,75%) e(+0,67%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -5,18%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,19%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,03%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,94%.(+8,39%),(+7,42%),(+2,51%) e(+2,27%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,15%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,87%.In caduta libera, che affonda del 3,78%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,22 punti percentuali.