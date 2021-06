Antiriciclaggio, ABI: "Autorità europea abbia sede in Italia"

(Teleborsa) - "Il Governo italiano assuma l'iniziativa presso l'Unione Europea affinché l'dove operano assai importanti comunità finanziarie e di alti studi giuridici ed economici". Questo l'appello contenuto nella lettera inviata dale dalal, ale al"La Germania – sottolineano– ha la sede della Banca Centrale Europea, mentre la Francia ha la sede della EBA (Autorità Bancaria Europea), mentre l'Italia, finora, non ospita alcuna Autorità finanziaria europea. Nel più ampio ambito delle Autorità e delle Agenzie decentrate negli Stati membri dell'Unione Europea, l'Italia ospita solamente l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA), con sede a Parma, e la Fondazione Europea per la Formazione (ETF), con sede a Torino".L'Associazione Bancaria Italiana segnala inoltre "l'impegno forte per la legalità, innanzitutto nell'antiriciclaggio, che le banche italiane da tempo sviluppano, anche in avanguardia nel contesto europeo".