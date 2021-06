Bollettino Covid conferma calo positivi. Nel 2020 mortalità al top dal dopoguerra

(Teleborsa) - Nelle ultime 24 ore sono stati registrati in Italiai al test del Covid-19, in calo rispetto ai 2.199 di ieri, mentre ledalle 77 del giorno precedente. E' quanto emerge dal consueto bollettino giornaliero delsono stati, con unche resta. I ricoverati in terapia intensiva sono 626 (35 in meno), mentre i ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.153 (229 in meno). Sono in isolamento domiciliare ci sono 164.530 persone (-5.362).Dall'inizio dell'epidemia il totale dei positivi al coronavirus ha raggiunto quota 4.239.868, mentre i morti sono 126.855. I dimessi ed i guariti sono 3.943.704 (7.616 in più rispetto a ieri) e gli attualmente positivi 169.309 (5.626 in meno).Frattanto, unha evidenziato che, nel 2020, laha raggiunto il, con un totale di 746.146 decessi, 100.526 in più rispetto alla media 2015-2019 (15,6% in più). Le regioni che più colpite sono Piemonte, Valle D'Aosta, Lombardia e la Provincia autonoma di Trento.Il rapporto ha anche evidenziati che, dal mese di marzo 2021,sulla popolazione più anziana, evidenziando un importanterispetto al picco di marzo 2020 per la categoria degliQuesta riduzione spiega anche il 70% della diminuzione dei decessi totali osservata tra marzo 2021 e marzo 2020, mentre un altro 26% è dovuto alla minore mortalità della classe 65-79 anni.I vaccini funzionano. L'analisi Istat-Iss evidenzia infatti cheper Covida partiredella prima dose di vaccino..