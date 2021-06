Borsa Tokyo positiva insieme al resto dell'Asia

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Seduta in lieve rialzo per la borsa die per le altre piazze asiatiche con l'attenzione degli investitori concentrata sul meeting odierno della BCE e sui prezzi al consumo americani, in uscita domani.L'indice giapponesetermina gli scambi a +0,32%; sulla stessa linea, performance positiva per, che termina la giornata in aumento dell'1,44% rispetto alla chiusura della sessione borsistica precedente.Poco sopra la parità(+0,31%); sulla stessa tendenza, leggermente positivo(+0,42%).In frazionale progresso(+0,31%); come pure, guadagni frazionali per(+0,52%).Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile -0,14%. Seduta poco mossa anche per l', che tratta con un moderato -0,16%. Debole l', che scambia sui valori della vigilia.Il rendimento dell'scambia allo 0,07%, mentre il rendimento per ilè pari al 3,11%.