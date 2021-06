OPEC, crescita domanda 2021 petrolio confermata a 6 milioni di barili al giorno

(Teleborsa) - Laè diminuita di 9,3 milioni di barili al giorno nel 2020, in leggero miglioramento di 0,1 MB/giorno rispetto alla stima del mese scorso, riflettendo principalmente i dati più aggiornati sia per le regioni OCSE che non OCSE, raggiungendo i 90,6 MB/giorno per l'anno. Per il 2021, la domanda mondiale di petrolio dovrebbe, a un tasso invariato rispetto alla stima del mese scorso, equivalente a una. È quanto sostiene l’OPEC, l'Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio, nel suo Monthly Oil Market Report, il documento mensile che analizza i trend di mercato.La domanda dell'OCSE è rivista leggermente al ribasso su base annua, riflettendo principalmente dati inferiori alle attese provenienti dalle Americhe e dai Paesi europei dell'OCSE nel primo trimestre 2021. Tuttavia, i dati iniziali di aprile in entrambe le regioni, così come gli sviluppi positivi sulla mobilità dati dall'allentamento delle misure di restrizione e l'apertura delle frontiere, hanno incoraggiato una. Ciò ha compensato la maggior parte della revisione al ribasso dei primi tre mesi dell'anno. Nei paesi non OCSE, la domanda di petrolio è stata rivista leggermente al rialzo, principalmente a causa dei dati positivi del secondo trimestre dal Medio Oriente.. Questa previsione, insieme a un continuo e vigile monitoraggio congiunto degli sviluppi, continua a sostenere il mercato petrolifero, di pari passo con la prevista ripresa nei vari settori economici", si legge nel rapporto. Secondo l'analisi, i 13 membri dell'OPEC saranno in grado di pompare 28,66 milioni di barili al giorno nel terzo trimestre e 29,39 milioni di barili al giorno nel quarto trimestre, senza creare un surplus di offerta. L'OPEC+, che controlla collettivamente circa la metà della capacità di produzione globale di greggio, si riunirà il primo luglio per valutare le condizioni di mercato e rivedere i piani per aumentare la produzione.Alle 17.00, i future sul greggiodi agosto hanno raggiunto i 72,39 dollari al barile, in rialzo di 0,16 dollari o dello 0,22%. I future sul greggio statunitense West Texas Intermediate () di luglio scambiano in guadagno di 0,16 dollari, o dello 0,23%, a 70,14 dollari al barile.