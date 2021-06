OSAI, la presidente Ferrero vende a blocchi il 3,2% del capitale

Osai Automation System

(Teleborsa) -, società quotata su AIM Italia che opera nel settore dell'automazione dei processi industriali, ha comunicato di aver effettuato una transazione ai blocchi, anche per conto di Mirella Ferrero, Presidente del Consiglio di Amministrazione e azionista di riferimento della società. Quest'ultima ha concluso con successo unper complessive 480.000 azioni, corrispondenti al, a investitori, anche internazionali, di primario standing. Il prezzo di offerta è stato fissato a, con uno sconto del 20% rispetto al prezzo corrente di mercato.L'operazioneazionario della società, in quanto, alla data odierna, l'azionista di riferimento Mirella Ferrero continua a detenere 8.354.000 azioni OSAI, corrispondenti al 55,73%. Ai fini dell'operazione, la società e il Nomad hanno consentito una deroga al lock up sottoscritto in sede di IPO dalla stessa Ferrero. Il block trade, infatti, è statoe per consentire il consolidamento dell'investimento di investitori già presenti sin dall'IPO e che si confermano partner stabili e di lungo termine della società.