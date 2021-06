Prevalgono le vendite a New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Chiusura in frazionale ribasso per Wall Street, con ilche lascia sul parterre lo 0,44%, continuando sulla scia ribassista rappresentata da tre cali consecutivi, in essere da lunedì scorso, mentre, al contrario, rimane ai nastri di partenza l'), che si ferma a 4.220 punti, in prossimità dei livelli precedenti.Senza direzione il(+0,03%); sulla stessa linea, pressoché invariato l'(-0,06%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+1,00%) e(+0,85%). Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-1,06%),(-1,03%) e(-0,76%).Tra i(+2,22%),(+1,42%),(+1,14%) e(+1,13%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -5,18%.Affonda, con un ribasso del 2,36%.scende dell'1,80%.Calo deciso per, che segna un -1,45%.Tra i(+3,05%),(+2,93%),(+2,87%) e(+2,81%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -7,21%.Crolla, con una flessione del 6,90%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,39%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,41%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 370K unità; preced. 385K unità)14:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 4,7%; preced. 4,2%)14:30: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,8%)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 84 punti; preced. 82,9 punti).