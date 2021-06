Sanlorenzo, HHL cede 3% capitale per 24 milioni di euro

Sanlorenzo

(Teleborsa) - Holding Happy Life ha completato con successo la cessione di complessive n. 1.000.000 azioni ordinarie di, pari a circa il 3% del capitale sociale di Sanlorenzo, a un prezzo pari a 24,00 Euro per azione e per un controvalore complessivo di 24,0 milioni di Euro., è stata effettuata attraverso una procedura diriservata a investitori istituzionali italiani ed esteri, che hanno aderito con una forte domanda, permettendo la chiusura del collocamento in poche ore. Ad esito dell'operazione,ha commentato: ". I mercati finanziari stanno premiando il nostro impegno, la costanza e la serietà che poniamo in tutto ciò che portiamo avanti., nell'interesse e con importanti ritorni per tutti i nostri stakeholder".Il(consegna dei titoli e pagamento del corrispettivo) avverrà in data 14 giugno 2021. Mediobanca – Banca di Credito Finanziario ha agito in qualità di Sole Bookrunner dell'operazione.