TIM e Unimpresa, accordo per la digitalizzazione delle PMI

TIM

(Teleborsa) -e Unimpresa hanno siglato un accordo finalizzato ad accelerare la trasformazione digitale delle piccole e medie imprese italiane e a promuoverne la competitività attraverso l’adozione di soluzioni tecnologiche innovative accompagnate da opportuni interventi di formazione e sviluppo delle competenze digitali dei dipendenti.sempre più necessarie per la crescita delle imprese, di servizi di comunicazione a distanza, piattaforme cloud e servizi di "assessment digitale" che consentono di certificare il livello di digitalizzazione delle aziende. Inoltre, con l’obiettivo di potenziare le competenze digitali all’interno delle aziende, saranno promossi incontri di formazione sui temi dell’innovazione nell’ambito di Operazione Risorgimento Digitale, la grande alleanza tra istituzioni e imprese promossa da TIM per favorire la diffusione della cultura digitale.L’accordo consentirà di supportare le piccole e medie imprese, che rappresentano l’asse portante dell’economia del Paese, in un momento di grande e rapida trasformazione nel quale TIM mette a disposizione le proprie soluzioni, a partire dal progetto "Smart District", che si rivolge allo sviluppo dell’imprenditoria dei distretti industriali. TIM mette infatti a disposizione delle aziende una serie di servizi di ultima generazione, avvalendosi delle competenze specializzate di Noovle per le soluzioni Cloud e di edge computing, Olivetti per l’Internet of Things, Telsy per la Cybersecurity e Sparkle per i servizi internazionali.