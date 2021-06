Covid, calano i contagi e sale il numero degli italiani in zona bianca: 40,5 milioni da lunedì

(Teleborsa) - Mentre continua scendere in Italia il numero di contagi da Covid-19 aumenta il numero di regioni in zona bianca. Secondo i dati riportati nelnelle ultime 24 ore si sono registraticontro i 2.079 di ieri sulla base di(ieri 205.335). Dati che fanno scendere il(ieri era 1%).A calare è anche il numero di decessi. Oggi, per un totale diProsegue anche il trend di discesa dei ricoveri, con leche sono 29 in meno (ieri -35), con 21 ingressi del giorno (ieri 30), per un totale dei malati più gravi pari a 597. I posti letto occupati neisono -277 (ieri -229), per un totale di 3.876 ricoverati.A livello regionale la regione che presenta il maggior incremento di nuovi casi è lae un tasso di positività del 2%. Segue la, che comunicasulla base di oltre 35 mila tamponi con un tasso dello 0,7%.In tale scenario sale la quota di italiani che riconquistano spazi di libertà.Avendo registrato per tre settimane consecutive un'incidenza del Covid al di sotto di 50 nuovi casi ogni 100 mila abitanti, dalla prossima settimana entreranno nella fascia con minori restrizioni. Nuovamente confermato il bianco anche perLe regioni mancantiper accedere alla zona bianca dovranno, invece, attendere fino alUltima a tagliare il traguardo sarà lalunedìDa lunedì, dunque, per altri 29 milioni di italiani cesserà il coprifuoco così come le altre restrizioni che da mesi comprimono la vita sociale, fermi restando gli obblighi di mascherina anche all'aperto, il mantenimento delle distanze ed il divieto di assembramento.Nelle regioni ancora gialle. Sempre da lunedì prossimo via libera ai rinfreschi per matrimoni, con il green pass. Porte di nuovo aperte poi per i parchi tematici ed i centri congressi. Il 21 giugno finirà il coprifuoco, mentre l'1 luglio sarà la volta di piscine al chiuso, eventi sportivi al chiuso, centri benessere, sale giochi e corsi di formazione.