Enel X definisce requisiti comuni "virtuosi": Viterbo avanti su mobilità elettrica

(Teleborsa) -, business line del Gruppo Enel, che definisce iche possono accedere al suo piano di infrastrutturazione. Fra i principali l'esistenza di unche preveda l'installazione di colonnine in punti "strategici, l, il(Università, Tribunali, musei e altri poli di interesse), l'esistenza diper l’utilizzo dei veicoli a zero emissioni (parcheggi gratuiti e altri incentivi), ilalle infrastrutturedelle amministrazioni locali.Enel X individua anche ilche ha installato a tempo di record 34 punti di ricaricagrazie al Protocollo d'intesa siglato con la società. La città dispone oggi complessivamente didi Enel X frutto della collaborazione del Sindaco Giovanni Arena e dell’Assessore ai Lavori Pubblici Laura Allegrini, del Presidente del Tribunale Maria Rosaria Covelli, del Rettore Stefano Ubertini e del Delegato del Rettore per il Diritto allo Studio e i Servizi agli Studenti Andrea Genovese, che hanno consentito l’installazione di colonnine presso uffici amministrativi, Tribunale ed Università."L’installazione delle infrastrutture di ricarica nel Comune di Viterbo rientra nel Piano Nazionale per la mobilità elettrica che vede Enel X impegnata nell’installazione di oltre 14.000 punti di ricarica entro il 2021", spiega, Responsabile mobilità elettrica di Enel X Itali, ricordando che il piano prevede la copertura di tutte le regioni italiane con infrastrutture quick da 22kW, fast da 50kW ed ultrafast da 350kW.Obiettivo dell’intesa siglata tra Enel X e il Comune di Viterbo è contribuire alin aree di particolare interesse naturale e paesaggistico e promuovere la mobilità a zero emissioni. "Il tempo necessario alla ricarica delle auto potrà essere utilizzato per fare acquisti o godersi a piedi la città", promette il Sindaco Giovanni Arena.