Energia & Acqua, consumatori e aziende siglano Protocollo conciliazione paritetica

(Teleborsa) -dei settori energetico, idrico e del teleriscaldamento- Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti. Per la prima volta in Italia è stato sottoscritto un Protocollo Unitario per rilanciare la negoziazione paritetica, rafforzare lo strumento di risoluzione alternativa delle controversie e rafforzare il rapporto di fiducia con i consumatori.Il Protocollo è stato siglato dai perincipali operatori del settore -- e dalledel CNCU: Acu, Adiconsum, Adoc, Adusbef, Altroconsumo, Associazione Utenti dei servizi Radiotelevisivi, Asso-consum, Assoutenti, Casa del Consumatore, Cittadinanzattiva, Codacons, Codici, CTCU Alto Adige, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, MDC – Movimento Difesa del cittadino, U.di.Con. - Unione Difesa Consumatori, UNC – Unione Nazionale consumatori.Il Protocolloper contribuire al miglioramento costante della qualità dei servizi resi ai consumatori. Il sistema fa perno sugli, sotto forma di ADR - Alternative Dispute Resolution, introdotti nel 2016, che offrono la possibilità dtra imprese e consumatori. Organismi che assicurano ai consumatori efficacia per la tutela dei propri diritti senza ricorrere a procedimenti giudiziari spesso lunghi ed onerosi."L’esperienza maturata in questi anni - si sottolinea - ha trasformato la negoziazione paritetica in una esperienza di successo fondata sulla ricerca spontanea di sinergie, costruita attraverso scambio periodico di conoscenze e valorizzata con il confronto regolare con ARERA, l’Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente".Aziende ed Associazioni sono impegnate nel promuovere e sostenere congiuntamente il percorso dia assicurandone l’efficacia e la semplicità di accesso alla procedura curandone la sua più ampia diffusione oltre a garantire la formazione continua dei conciliatori. Sono inoltre previstedella negoziazione paritetica.