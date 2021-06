Eurispes istituisce Osservatorio Banca, Finanza, Assicurazioni (OBAF)

UniCredit







(Teleborsa) -(OBAF) per l’importanza che il settore riveste per lo sviluppo dell’economia del nostro Paese. Un Osservatorio che nasce, da un lato, nella consapevolezza deglisul settore bancario ed assicurativo e sui processi di ristrutturazione delle imprese, dall'altro, per soddisfare l’esigenza di rimodulare il rapporto tra imprese, consumatori e istituzioni bancarie e assicurative, al fine di, nella consapevolezza che tecnicità contrattuali, normative ed operative sono spesso di ostacolo alla concreta tutela degli utenti. Non possono poi essere sottovalutati gli effetti economici e sociali di alcuni fenomeni "patologici" legati al settore bancario, assicurativo e finanziario, ma che debbono essere contrastati dallo Stato, quali l’ipertrofia del contenzioso e le frodi in materia assicurativa.Due sono gliche l’Osservatorio vuole raggiungere: da un lato, offrire unper la produzione normativa, dall’altro, offrire agli operatori di settoreche possano essere di ausilio nello svolgimento dell’attività e nelle scelte gestionali.Nel corso del webinar di presentazione che si è svolto online, il Presidente dell'Osservatorioha spiegato che l'istituzione dell'OBAF "nasce dalla volontà dell’Eurispes di occuparsi in modo strutturato di un settore fondamentale della nostra economia in un momento in cui la crisi pandemica ha messo in luce notevoli criticità, ma costringe anche a pensare in termini innovativi e progettuali"., Consigliere delegato Eurispes per lo sviluppo dell’Osservatorio, ha voluto sottolineare che i "settori bancario e finanziario assumono un ruolo cruciale per sostenere l’economia e rafforzare le filiere". "E' imprescindibile considerare - ha aggiunto - il 'rischio NPL e UTP" in ottica di interesse nazionale", poiché "i crediti in sofferenza rappresentano delle potenzialità stagnanti"., Presidente di, ha spiegato che "il significativo miglioramento della qualità dell’attivo delle banche italiane,perseguito negli ultimi anni, consentirà al sistema creditizio di affrontare lo scenario post pandemia da una posizione di forza" e che il sistema ha "imparato a gestire meglio i grandi stock di NPE e il mercato stesso appare maggiormente attrezzato a gestire nuove ondate di crediti in sofferenza forte di una profondità mancante in passato".L’Osservatorio si avvale di unil cui compito è quello di definire ed approfondire le linee di sviluppo della ricerca e la cui composizione evidenzia il carattere multidisciplinare delle attività.Ilselezionati dal Comitato prende in oggetto l’analisi del fenomeno deialla luce delle emergenze della crisi pandemica, con particolare riguardo alla solidità del sistema bancario. Si tratta di un tema di particolare attualità alla luce delle recentissime indicazioni della Commissione Ue che individua quale fattore di vulnerabilità per la ripresa italiana il rischio che i crediti deteriorati, seppure in diminuzione negli ultimi anni, tendano nuovamente ad aumentare una volta che le misure di sostegno saranno ritirate. L'’Eurispes si propone, fra l'altro, di, così da individuare, o ideare, gli strumenti operativi più idonei a gestirlo.Il Comitato ha selezionato altri tre progetti per il 2021-2022 che avranno ad oggetto il settore bancario ed assicurativo, tra cui uno studio dedicato ai profili penalistici dei fenomeni analizzati.