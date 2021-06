Eventi e scadenze dell'11 giugno 2021

Casta Diva Group

Eurotech

Ki Group

Promotica

(Teleborsa) -IEA - Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolioIstat - Il mercato del lavoro - 1° trimestre 2021Banca d'Italia - Banche e moneta: serie nazional; Turismo internazionale dell'Italia; L'economia italiana in breve3° Forum Economico Confindustria – Medef - Conferenza stampa conclusiva del Presidente di Confindustria e del Presidente del MedefVertice G7 - Si svolge in Cornovaglia, il Vertice dei Capi di Stato e di Governo del G7, il gruppo delle principali economie industrializzate del mondo, del quale fa parte, come membro non enumerato, anche l’Unione Europea. Si svolge in presenzaRating sovrano - Spagna - Fitch pubblica la revisione del merito di creditoRating sovrano - Olanda - Moody's pubblica la revisione del merito di credito10.30 - CONSOB - La rendicontazione non finanziaria delle società quotate italiane - Presentazione del III Rapporto CONSOB sulla rendicontazione non finanziaria delle società quotate italiane. L'evento sarà in streaming- CDA: Bilancio- Assemblea: Approvazione del bilancio 2020- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio