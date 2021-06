Lavoro, Svimez: nel 2020 occupati in Italia sotto la soglia dei 23 milioni, il dato più basso dal 2008

(Teleborsa) - Gliinnel 2020 sono scesi, dopo tre anni, sotto la soglia dei(22.904 mila unità) e sotto al livello registrato nel 2008. È quanto è stato rilevato nel rapporto(Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno) realizzato per conto dell'Ente bilaterale confederale Enbic. Lo studio ha però registrato una contemporanea forte diminuzione della(-271mila unità, -10,5%) e un aumento particolarmente intenso degli inattivi di 15-64 anni (+567.000, +4,3%).Dall'indagine affiora come la discesa dell'occupazione sia "piuttosto omogenea tra(-2%) e Centro-Nord (-1,9%)", tuttavia, si legge, "sono lee idel Sud a subire l'impatto maggiore nella crisi pandemica: -3% a fronte del -2,4% del Centro-Nord per le donne, -6,9% al Sud rispetto a -4,4% del Centro-Nord per gli under35". E, viene precisato, sono numeri che "ancora non tengono conto dei disoccupati "virtuali", degli attuali cassaintegrati e dei lavoratori solo ufficialmente occupati, per effetto del blocco dei licenziamenti".A subire particolarmente per l'emergenza sanitaria sono stati i settori. Nel 2020, dopo "anni di crescita costante, ha subito una profonda battuta di arresto, con quasi 233,2 milioni di presenze in meno negli esercizi ricettivi rispetto al 2019 (un calo del 53%)", e in particolare "laè calata di oltre il 70%, quella italiana del 36%". Ilè quello che "ha evidenziato i segnali di maggiore sofferenza", perché "le presenze registrate nel 2020 sono meno della metà (il 43%) di quelle rilevate nel 2019, mentre quelle del settore extra-alberghiero circa il 53%. I viaggi si sono pressoché dimezzati passando da circa 71.000 nel 2019 a 37.000 nel 2020".In particolare, quasi la metà deglitra il 2019 e il 2020 (-456.000 persone) lavorava in questi settori. "Tra il 2019 e il 2020, nel Mezzogiorno, il comparto delleha subito una flessione più accentuata (-12,7% a fronte del -10,7% del Centro-Nord)", ha sottolineato il rapporto.