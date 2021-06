Mercati positivi, Milano resta alla finestra

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, mentre Piazza Affari resta indietro scambiando vicino ai valori della vigilia.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,217. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.895,5 dollari l'oncia. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 70,46 dollari per barile.Lofa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,35% a quota +99 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,70%.poco mosso, che mostra un +0,12%, piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,54%, e giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,46%.Piazza Affari continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,04% sul; sulla stessa linea, resta piatto il, con le quotazioni che si posizionano a 28.126 punti.Guadagni frazionali per il(+0,43%); sulla stessa linea, in moderato rialzo il(+0,67%).Tra idi Milano, in evidenza(+3,16%),(+0,97%),(+0,91%) e(+0,87%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,02%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,94%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,78%.Tentenna, che cede lo 0,76%.Al Top tra le azioni italiane a(+2,65%),(+2,60%),(+2,46%) e(+2,03%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,91%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,32%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,16%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,97%.