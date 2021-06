Nasce Vodafone Open: i clienti potranno provare le offerte senza vincoli

Vodafone

(Teleborsa) - Provare i servizi e scegliere la qualità di Vodafone ogni giorno. Nascecon cui i clienti potranno provare le offertesenza vincoli e avranno la libertà di cambiare idea senza sostenere costi aggiuntivi. "Vodafone consolida il rapporto di fiducia con i consumatori puntando sulla qualità dei suoi servizi e della sua rete. Il logo di Vodafone Open vuole diventare infatti un segno riconoscibile di qualità, trasparenza e affidabilità", si legge in una nota dell'operatore telefonico.“Con Vodafone Open vogliamo rafforzare il rapporto di fiducia con i clienti basandolo su trasparenza e libertà di scelta – ha spiegato, Direttore Consumer di Vodafone Italia. In un contesto di mercato in cui l’offerta è sempre più ampia, le persone sono libere di provare i nostri servizi senza vincoli ed eventualmente cambiare idea senza costi aggiuntivi. Vogliamo che il cliente scelga di rimanere con noi perché apprezza la qualità dei servizi e dell’esperienza che ogni giorno ci impegniamo ad offrire”.