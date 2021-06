Pubblicità, Nielsen: "Ripresa prosegue dopo shock pandemia"

(Teleborsa) - Continua a correre il, che evidenzia una netta ripresa dopo il crollo registrato lo scorso anno a causa della pandemia. Secondo l'ultimo rapporto di, il mercato chiude aprile con un, in piena pandemia, portando la raccolta pubblicitaria delSe si esclude dalla raccolta web il contributo di search, social, annunci sponsorizzati e dei cosiddetti "Over The Top" (OTT), la raccolta da inizio anno si attesta a +12,7%."Assistiamo ad una ripresa robusta, anche se sconta ancora un gap rispetto all'ultimo anno di normalità (2019), che potrà essere colmato nei mesi a venire, con un recupero anche dei settori che risultano tuttora in ritardo a causa della pandemia", afferma, AIS Managing Director di Nielsen.Guardando più in dettaglio ai singoli mezzi pubblicitari, lasegna un +88,3% ad aprile e +19,7% nel quadrimestre. Bene anche lache evidenzia un +34% ad aprile e +2,2% nel quadrimestre a +2,2% econ +26,1% nel mese e -19,1% nel quadrimestre, mentre labalza del 212,1% ad aprile e segna un +3,2% su quadrimestre.