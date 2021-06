Tokyo in stand-by

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Ottima perormance per le borse asiatiche, che chiudono gli scambi in rialzo in scia a Wall Street, a Sostenere i mercati ha contribuito il dato dell'inflazione USA che, pur confermando un'impennata dei prezzi, ha rivelato la sua natura transitoria. UN dato letto positivamente in vista della riunione di politica monetaria della Fed la prossima settimana., ilè sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 28.959 punti, mentre il Topix lima lo 0,12%. Molto bene ha fatto la Borsa di(+0,78%).Giornata negativa per le borse cinesi, conche cede lo 0,33% e, che archivia la seduta in calo dello 0,39%. In rialzoche evidenzia un +0,32%.Fra le altre piazze che chiuderanno più tardi gli scambi, leggermente positiva(+0,48%); stabili, mentre Bangkok guadagna lo 0,68% ecede lo 0,41%.Guadagni frazionali per(+0,39%); sulla stessa tendenza, in moderato rialzo(+0,24%).Seduta trascurata per l', che mostra un timido +0,19%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a +0,02%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto +0,13%.Il rendimento dell'tratta allo 0,04%, mentre il rendimento delè pari al 3,12%.