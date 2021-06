Wall Street in frazionale ribasso

Dow Jones

(Teleborsa) - La borsa americana continua gli scambi sottotono il giorno dopo che il dato sull'inflazione USA di maggio, ha mostrato una cresciuta dei prezzi al ritmo più alto dal 2008, segnalando un surriscaldamento dell'economia.Tra gli indici statunitensi, ilcontinua la seduta con un leggero calo dello 0,35%, mentre, al contrario, resta piatto l', con le quotazioni che si posizionano a 4.234 punti. Pressoché invariato il(-0,02%); come pure, sui livelli della vigilia l'(-0,15%).Nell'S&P 500, non si salva alcun comparto. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -1,06%.Al top tra i(+0,87%),(+0,77%),(+0,74%) e(+0,51%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,18%.Seduta drammatica per, che crolla del 2,30%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,66%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,32%.Tra idel Nasdaq 100,(+2,28%),(+1,56%),(+1,50%) e(+1,45%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -10,10%.Sensibili perdite per, in calo del 3,56%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,67%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,31%.