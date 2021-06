Wall Street chiude poco mossa

Dow Jones

(Teleborsa) - A New York, ilè sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 34.480 punti; sulla stessa linea, rimane intorno alla linea di parità l', che chiude la giornata a 4.247 punti (+0,19%). In moderato rialzo il(+0,27%); consolida i livelli della vigilia l'(+0,15%).(+0,61%),(+0,56%) e(+0,48%) in buona luce sul listino S&P 500. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -0,73%.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,35%),(+1,10%),(+0,98%) e(+0,95%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -5,18%.Crolla, con una flessione del 2,20%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,24%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,95%.(+2,84%),(+2,42%),(+2,30%) e(+2,29%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -10,96%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 4,36%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,32%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,22%.